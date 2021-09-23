بروتوكول تعاون بين «التجارة الداخلية» و«البريد» لتلقي طلبات السجل التجاري والعلامات التجارية

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وقع الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،بروتوكول تعاون مع الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، لاتاحة استقبال طلبات خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية بمكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية لتسهيل الحصول على الخدمات ،وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة‪.‬

يهدف بروتوكول التعاون إلى اتاحة خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية من خلال تلقى الطلبات في مكاتب البريد وكذلك اتاحة توصيل خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبى الخدمة.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان التعاون مع الهيئة القومية للبريد سيتيح سهولة تلقى طلبات خدمات السجل التجارى والعاملات التجارية من خلال جميع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية بما سيتيح حصول المواطنين على الخدمات بسهولة ويسر ،لافتا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أتاح ايضا 6 خدمات للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج من السجل التجارى واستعلام عند السجل التجارى وطلب تجديد سجل تجارى وطلب شهادة بيانات للسجل ،كذلك خدمة تحديث بيانات «تعديل بيانات، حذف رقمى القومى» أيضا ،اضافة منشأة «اثبات رقمى القومى على المنشأة ،وانه قبل نهاية العام الجارىً ،سيتم إطلاق 7 خدمات جديدة ليصل عدد الخدمات المتاحة للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية إلى 13 خدمة .

وأضاف «عشماوى» ، أن وزارة التموين ممثلة جهاز تنمية التجارة الداخلية نجحت خلال الفترة الماضية في تطوير الخدمات المقدمة من خلال مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد المعاملات الخاصة بخدمات السجل التجاري وكذلك تسجيل العلامات التجارية ،حيث بلغت عدد المعاملات السجل التجاري حاليا إلى ما يقرب من 3.1 مليون معاملة سنويا مقارنة بعدد1.9 مليون معاملة عام 2017، كما بلغت عدد معاملات تسجيل العلامات التجارية إلى 10 آلاف معاملة سنويا بعدما كانت 4 الآف و364 معاملة عام 2017، وأن ذلك جاء نتيجة تطوير منظومة العمل وميكنة الخدمات بهدف التيسير على العملاء ،كذلك ربط الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان هذا البروتوكول يأتي في اطار دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين وإستكمالاً لجهود البريد المصري نحو تطوير الخدمات الجماهيرية بالإضافة إلى ترسيخ الدور المجتمعى للهيئة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها الجهاز عبر مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح الدكتور شريف فاروق رئيس البريد المصري ان التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية يؤكد على تضافر مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها لتقديم خدمات متميزة تهدف إلى التيسير على المواطنين مشيراً إلى ان هذا البروتوكول يتيح للمواطنين طلب العديد من الاصدارات التي يصدرها جهاز تنمية التجارة الداخلية مثل «السجل التجاري، العلامات التجارية» من مكاتب البريد بما يساهم في تخفيف الضغط على الجهاز والتسهيل على المواطنين.

واضاف رئيس البريد ان هذه الخدمة تتيح للعميل حرية اختيار مكان استلام الاصدارات سواء كان في محل اقامته أو عمله أو أي عنوان اخر يرغب في استلام الطلب فيه مشيراً إلى ان هذه الخدمة تقدم بالاعتماد على احدث الانظمة والاجهزة الالكترونية المتطورة مما يؤدي إلى سرعة تقديم الخدمة وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.