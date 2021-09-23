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«البيطريين»: صرف الإعانة الدراسية على مرة واحدة لزوجات الأعضاء المتوفين

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«البيطريين»: صرف الإعانة الدراسية على مرة واحدة لزوجات الأعضاء المتوفين «البيطريين»: صرف الإعانة الدراسية على مرة واحدة لزوجات الأعضاء المتوفين

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قال الدكتور عبدالعزيز الجوهري، أمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين، إن منحة الإعانة الدراسية بالنسبة لأعضاء المهنة الطيبة للأرامل، والمطلقات أصبحت ٢٠٠٠ جنيها تصرف مرة واحدة، بدلا من مرتين، وأصبح التقديم مرة واحدة فقط اعتبارا من بداية عام ٢٠٢٢.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز الجوهري أن الأوراق المطلوبة للأرامل هي: «شهادة الوفاة، وشهادة انتداب مدارس، وحساب بنكي، ورقم كارنيه ساري، وإقرار من الشهر العقاري، وشهادة الميلاد، أو الرقم القومي بالنسبة للأبناء والزوجة، برينت تأميني».

وأضاف: «أخدنا قرارا في اتحاد المهن الطبية أن التعاملات المالية تكون بالحسابات البنكية عن طريق ثلاثة بنوك هي بنك الإسكندرية، والبنك الأهلي، وبنك ، مؤكدا أن من قدم مرة واحدة على الإعانة الدراسية في هذه السنة، له أن يقدم مرة أخرى ليحصل على 1000 جنيه أخرى، على أن يطبق النظام الجديد اعتبارا من عام 2022، بدلا من أن يكون التقديم كل ٦ أشهر، وتكون المنحة ألف جنيه، سيكون التقديم مرة واحدة سنويا وتكون المنحة 2000 جنيه.

وأشار «الجوهري» إلى أنه من قدم على طلب المنحة ينتظر حوالي ١٠ أيام ويستلم الشيك أو يضاف إلى حسابه البنكي فورا.

المصرى اليوم

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