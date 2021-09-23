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تعرضت الفنانة ماجدة الرومي إلى فقدان توزانها على المسرح خلال إحياءها حفل افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون، بعدما أصيبت بهبوط في مستو ى السكر، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها، لتعود إلى جمهورها وتطمئنهم.

سقوط ماجدة الرومي نتيجة أزمة صحية لم تكن الأولى بين نجوم الغناء الذين يتحامل بعضهم ليمتع جمهوره، أو يصابون بالإرهاق والتعرض لظروف طقسية تؤثر على توزانهم على المسرح.

فالفنانة اللبنانية إليسا سبق وأن سقطت على المسرح خلال حفل القرية العالمية بدبي، في فبراير 2018، وهو ماعادت لكتشف عن كواليسه في كليب لها «هنغني»، والذي رصدت خلاله تجربتها مع مرض السرطان، وتعافيها منه.

وأعلنت إليسا وقتها أن سقوطها كان إصابتها بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، لكنها عادت لتكشف السبب الحقيقي وخضوعها للعلاج من السرطان وهو ماتسبب في ضعفها وسقوطها على المسرح خلال لقاء لها برنامج «معكم منى الشاذلي».

وتعرضت الفنانة السورية ميادة الحناوي لأزمة مشابهة خلال حفل لها بمهرجان صفاقس الدولي قبل عامين.

إذ أمسكت «ميادة» بالميكروفون قبل أن تسقط أرضا على المسرح، وقام عدد من العاملين في المسرح بمساعدتها على النهوض مجددا، قبل أن يحضروا لها مقعدا لتجلس عليه قليلا بعد السقوط ثم تقف مجددا، وقالت الحناوي بعد سقوطها مازحة مع جمهورها: «آسفة لأني سقطت نتيجة الحر الشديد، أتأسف منكم»، ليقابلها الجمهور بالتصفيق الحار.

وشكرت ميادة الجمهور وأشارت إلى أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها لمثل هذا الموقف وأكلمت حفلها وهي جالسة بعد استئذان الجمهور.

الحر ورطوبة الطقس كان سببا أيضا في سقوط الفنان راغب علامة على خشبة المسرح، أثناء إحياء حفله في قرية بكاسين اللبنانية، خلال غناء أغنيته الشهيرة «كل ماأشتاق إليها» بسبب رطوبة الطقس في هذا الوقت، الذي تسبب في تعثر«علامة» وانزلاقه .

أيضا تعرض الكينج محمد منير للسقوط على المسرح، خلال حفل للتليفزيون المصري عام 2010، وهو يقدم أغنية «علي صوتك بالغنا»، عندما باغته أحد المعجبين، ليسقط معه على المسرح.

وتعرضت كوكب الشرق أم كلثوم لموقف مشابه حين اقترب منها أحد المعجبين ليحاول مصافحتها وتقبيل قدميها، فاختل توازنها نتيجة إرهاقها وتقدم عمرها، وقيامها بجولات عديدة لدعم الجيش خلال فترة حرب الاستنزاف، وسقطت في لقطة شهيرة صورها المصور فاروق ابراهيم، لاتزال تتداول حتى اليوم، وأكملت أم كلثوم حفلها وغناءها وقتها.