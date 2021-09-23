بيراميدز يضم محمود صابر نهائيًا من النجوم

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أنهى نادي بيراميدز الاتفاق على الأمور المالية مع نظيره نادي النجوم خلال الساعات الماضية، بشأن ضم محمود صابر لاعب الوسط بصورة نهائية بعد انتهاء الموسم الذي قضاه اللاعب معارا في صفوف بيراميدز.

وقرر نادي بيراميدز تحويل عقد محمود صابر من إعارة إلى شراء نهائي بالاتفاق مع نادي النجوم، حيث وقع اللاعب الشاب عقدا مدته ٥ سنوات قادمة مع بيراميدز في ظل المستوى الرائع الذي قدمه خلال الموسم الماضي مع الفريق.

ومحمود صابر هو لاعب منتخب الشباب المصري ويبلغ من العمر ٢٠ عاما فقط ورغم مشاركته في ٨ مباريات بالدوري بقميص بيراميدز إلا أنه سجل خلالها هدفين وصنع ٥ أهداف أخرى كما شارك في مباراة بكأس الكونفيدرالية، ويعتبر من أهم العناصر التي تمثل مستقبل النادي خلال السنوات المقبلة.