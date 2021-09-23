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إطلاق المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية

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إطلاق المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية إطلاق المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية
أطلقت هيئة الإذاعة والتليفزيون، المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية في العاصمة الرياض.

وأكد وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن إطلاق المركز يأتي ضمن المبادرات الوطنية بالتزامن مع احتفاء المملكة بيومها الوطني الـ 91 تأكيدًا لدور المملكة الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين وعنايتها بأهمية خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، وامتدادًا للنجاحات الإعلامية السابقة المتمثلة في تخصيص قناة القرآن الكريم والسنة النبوية وإذاعة القرآن وإذاعة نداء الإسلام.

وسيعمل المركز على تقديم منتج إعلامي بمهنية وجودة عالية من الإتقان والإسهام في بناء الخبرات العلمية والفنية ليكون بيت خبرة في إنتاج الصوتيات القرآنية والنبوية وتغذية القنوات والإذاعات والمنصات الرقمية بالمحتوى المتقن علميًا وفـنيًا، والسعي إلى الابتكار في تقديم الأحاديث النبوية بقوالب جديدة تقدم النص وتشرح المعنى، من خلال الكوادر الشابة والمميزة من أبناء وبنات الوطن.

وفي السياق ذاته أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتليفزيون محمد بن فهد الحارثي، أن الهيئة تهدف إلى أن يكون المركز مصدرًا للتسجيلات القرآنية والأحاديث النبوية، لجميع الإذاعات والقنوات ذات العلاقة في مختلف دول العالم ووجهة للقراء من مختلف الجنسيات لتسجيل التلاوات والختمات القرآنية.

ومن المقرر أن تكون انطلاقة المركز في استديوهات الرياض وجدة والدمام والقصيم، وصولًا إلى تجهيز وتشغيل جميع استديوهات المناطق وفق الخطة الزمنية لإنتاج ما مجموعه 1000 ساعة من التلاوات المتفرقة والختمات الكاملة والأحاديث الصحيحة والأدعية النبوية.


الوطن السعودية

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