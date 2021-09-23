أخبار عاجلة

إدانة فلسطينية لاعتداءات المستوطنين -
أبو الغيط يشيد بالدور الإماراتي الرائد في مجال الاقتصاد الرقمي -
المرسي وعبدالغفار يشهدان حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الإدارة بالأكاديمية العربية -
علماء يرجحون وصول عمر «واحد من الناس» إلى 130 عاما القرن الحالي -
«عزيزتي سافو».. رواية جديدة عن هيئة الكتاب -
بموسيقى «اللي بالي بالك» ..وحيد ممدوح يبهج جمهور الأوبرا في حفل كامل العدد (صور) -
رئيس جامعة طنطا: دعم قيم المواطنة والمساواة وتعاون وثيق مع الكنيسة المصرية -
أول صور لمقبرة الأنبا هدرا مطران أسوان داخل كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل -
الإمارات تعرض أكبر مصحف في العالم خلال معرض إكسبو دبي -
محافظ القليوبية يكرم المتميزين رياضيا والمتطوعين وأوائل الكشافة من ذوي الهمم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

روسيا.. هبوط اضطراري لمروحية إسعاف على سطح مستشفى

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
إدانة فلسطينية لاعتداءات المستوطنين

إدانة فلسطينية لاعتداءات المستوطنين

لحظة استقبال بوتين لأردوغان في سوتشي

لحظة استقبال بوتين لأردوغان في سوتشي

موسكو تلوح باتخاذ إجراءات رد على حذف قنواتRT

موسكو تلوح باتخاذ إجراءات رد على حذف قنواتRT

شاهد.. حمم بركان لا بالما تصل إلى المحيط الأطلسي

شاهد.. حمم بركان لا بالما تصل إلى المحيط الأطلسي