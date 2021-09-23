دورة تدريبية للتوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة بالشرقية

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قال الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، أنه بالتعاون مع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، تم تنفيذ الدورة الخامسة والسبعون في التوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة، يحضور الدكتور ناصر عبدالأعلى عطية مدير عام الدعوة بالأوقاف وعضو لجنة الفتوي بالمحافظة، وأبوزيد عطية مدير عام المجلس القومي للسكان بالشرقية، والشيخ محمد عثمان البسطويسى منسق عام التوعية السكانية بوزارة الأوقاف، وعدد من الائمة والدعاة، وذلك بمقر المركز الثقافي الإسلامي بمدينة الزقازيق ،وسط تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة.

ومن جانبه أوضح الدكتور ناصر عبدالأعلى عطية مدير عام الدعوة، الدور الهام للائمة والدعاة وتأثيرهم على المجتمع، لنشر الوعي بين المواطنين بخطورة الزيادة السكانية غير المنضبطة على الأفراد والجماعات، وكذلك التفسير الصحيح لبعض الأحاديث والآيات القرآنية المتعلقة بكثرة الإنجاب، وبعض العادات والتقاليد الموروثة وعلي رأسها الزواج المبكر والتفرقة بين الذكر والأنثى، وكذلك التشجيع على كثرة الإنجاب دون مراعاة لحقوق الأبناء في التربية الصحيحة والتعليم.

وأضاف أبوزيد عطية مدير عام المجلس القومي للسكان بالمحافظة، أن دور المجلس واختصاصاته تتمثل في التصدي للمشكلة السكانية، وإعداد وتنفيذ الخطة السكانية بالمحافظة ،بالشراكة مع الجهات الشريكة لتحقيق الأهداف المقررة للحد من الزيادة السكانية، طبقا لخطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة بكافة الطرق الممكنة.

فيما أشار الشيخ محمد عثمان البسطويسى منسق عام التوعية السكانية بوزارة الأوقاف، إلى دور رجال الدين في رفع الوعي المجتمعي وتبني القضايا السكانية ،بما يحقق رفعة الوطن وتقدمه، لافتا إلى أن تنظيم الأسرة قضية الساعة وواجب وضرورة مجتمعية لبناء دولة متماسكة قوية بتكاتف أبنائها.

أشاد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف للنهوض بالخطاب الدعوي في مصر، ورفع مستوى الأئمة والخطباء، لنشر الوعي المجتمعي، وغرس قيم المواطنة والتعايش المشترك بالإضافة إلى دورها البارز في حل المشكلة السكانية من خلال نشر صحيح الدين.