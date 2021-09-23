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«المحامين»: «محاماة القاهرة» يعقد محاضرة «التنمية البشرية» لأعضاء 4 فرعيات

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«المحامين»: «محاماة القاهرة» يعقد محاضرة «التنمية البشرية» لأعضاء 4 فرعيات «المحامين»: «محاماة القاهرة» يعقد محاضرة «التنمية البشرية» لأعضاء 4 فرعيات

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أعلنت نقابة المحامين، عن عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، محاضرة لمحامين ومحاميات الجدول العام بنقابات شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، وشمال القليوبية، وجنوب القليوبية، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال ، وذلك تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف حسين الجمال، الأمين عام النقابة العامة، ومقرر عام المعهد، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، ومنسق عام المعهد.

وقال «طه» في تصريحات صحفية، إن المحاضرة ألقاها الدكتور هشام الجيار، خبير التنمية البشرية، والقاضي السابق بالقضاء العسكري، والمحامي بالنقض، وتناول خلال المحاضرة «التنمية البشرية» وكيفية استغلالها في مهنة المحاماة.

المصرى اليوم

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