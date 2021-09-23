بروتوكول تعاون بين جامعة السويس ونقابة المهندسين بالقاهرة

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وقعت جامعة السويس بروتوكول تعاون مع نقابة المهندسين لإتاحة فرص تدريب لطلاب كليتي هندسة البترول والتعدين والهندسة، والخريجين في مجالات تصنيع البترول والبتروكيماويات والتعدين والفلزات والبيئة ومصادر الطاقة المتجددة وغير متجددة.

وجرى توقيع بروتوكول التعاون بحضور الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس واللواء مهندس هشام أبوسنه نقيب مهندسين القاهرة، والدكتور أشرف حنيجل عميد كلية الهندسة، والدكتورة عبير شعيب عميد كلية هندسة البترول والتعدين، والمهندس محمد السيد أمين النقابة، دكتور أحمد سلطان رئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين القاهرة.

وقال الدكتور السيد الشرقاوي إن البروتوكول يهدف إلى توفير فرص تدريبية لطلاب هندسة البترول والتعدين والهندسة بجامعة السويس بشركات البترول والكهرباء والتعاون في مجال البحث العلمي بين لجنة الطاقة بنقابة مهندسين القاهرة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين بالجامعة وإتاحة الإمكانيات المعملية بالجامعة لشباب الباحثين بالنقابة.

كما تتولى لجنة الطاقة بالنقابة الأفكار والمشاريع الرائدة في مجال صناعة الطاقة لطلاب كليات الهندسة بجامعة السويس، وجرى الاتفاق على وضع برنامج تدريبي لتأهيل الباحثين والخريجين لمواجهة سوق العمل ويشمل مهارات التواصل ومهارات العرض وتنمية المهارات الفنية ويمنح الطالب شهادة معتمدة من لجنة الطاقة بنقابة مهندسي القاهرة.

ويستهدف التدريب زيادة الوعي والمعرفة لدى الطلاب مع مشاركة مجموعة من طلاب الهندسة بجامعة السويس في المؤتمرات التي تنظمها النقابة، مع نشر الأبحاث العلمية للجنة الطاقة في مجلة كلية الهندسة.

وشمل بروتوكول التعاون أيضا طرح مشروعات بحثية مشتركة بين الباحثين بالجامعة ولجنة الطاقة بنقابة مهندسين القاهرة وعمل دبلومة مهنية مشتركة في تخصص البترول والبتروكيماويات تمنح للخريج شهادة معتمدة من الجهتين، مع مشاركة لجنة الطاقة في المناقشة والإشراف على مشاريع التخرج لطلبة جامعة السويس.

فضلا عن تأسيس مكتبة للأبحاث العلمية تكون مرجع للباحثين مع عقد ورش عمل في المجالات الهندسية المختلفة بقطاع البترول وباقي التخصصات الهندسية تمنح شهادة معتمدة من لجنة الطاقة بنقابة مهندسي القاهرة.