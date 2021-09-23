ينقلنا لشرق القناة في 12 دقيقة.. نائب: نفق أحمد حمدى 2 يسهم في انجاز المشروعات بسيناء

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، أن نفق الشهيد أحمد حمدي 2 الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن مشروعات تنموية عملاقة وكبرى في سيناء بأنه واحد أهم من المشروعات التنموية الكبرى التي تسهل الانتقال من غرب القناة إلى شرقها، مؤكداً أنه سوف يسهم في سرعة انجاز المشروعات القومية والاستثمارية بارض فيروز خاصة أنه كان من المعروف في السابق عندما كات يتم الانتقال إلى شرق القناة قبل فتح النفق كانت فترة الانتقال تستغرق أكثر من 12 ساعة.

وقال «زين الدين» في بيان له اصدره اليوم، إن خبراء واساتذة الطرق أكدوا أنه بعد افتتاح النفق أصبح الانتقال إلى شرق القناة في 12 دقيقة فقط، مما يؤكد الفرق الكبير قبل إنشاء النفق وبعده، مشيراً إلى أن أنفاق قناة السويس الجديدة كان لها دورها الكبير والحقيقى في تسهيل التنقل وحركة التجارة بين غرب وشرق قناة السويس، وبالتالى تستطيع عمل تجارة خارجية وداخلية

وتوقع النائب محمد عبدالله زين الدين أن تكون القيمة الاقتصادية للأنفاق كبيرة جداً لانها في تشجع جميع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والعرب والاجانب في التوجه باستثماراتهم إلى سيناء خاصة في الحوافز الاستثمارية الكبيرة التي تمنحها الدولة للاستثمار في سيناء، خاصة أن الأنفاق تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط،اضافة إلى أن هذه الأنفاق تخدم منطقة التجارة والمنطقة الصناعية الموجودة في قناة السويس .

وقال النائب محمد عبدالله زين الدين إن سيناء ومحافظات ومدن القناة ستكون من أهم وافضل المناطق الاستثمارية والصناعية خلال السنوات القليلة القادمة على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا والعالم، مناشداً رجال الاعمال والاستثمار المصريين بالتوجه باستثماراتهم إلى هذه المناطق الواعدة بعد الانجازات والمشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى داخل هذه المناطق .