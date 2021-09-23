أسينسيو يعانق رقماً غير مسبوق من 12 عاماً مع ريال مدريد

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قاد الموهوب الإسباني ماركو أسينسيو فريق ريال مدريد للفوز على نظيره ريال مايوركا بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم.

وسجل ماركو أسينسيو 3 أهداف (هاتريك) في المباراة ليستعيد نجم منتخب إسبانيا بريقه من جديد بشكل قوي.

وحقق ماركو أسينسيو بهذا الرقم القياسي الذي حققه إنجازاً وطنياً إسبانياً لافتا في ريال مدريد لم يتحقق منذ أكثر من 10 سنوات.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية الشهيرة أن ماركو أسينسيو بعدما سجل ثلاثة أهداف في شباك ريال مايوركا بات أول لاعب إسباني يسجل هاتريك لريال مدريد في الدوري الإسباني منذ أن سجل راؤول جونزاليس هاتريك في مرمى إشبيلية عام 2009.