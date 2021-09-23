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وزير الخارجية يبحث مع نظيريه بالسنغال وإيطاليا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

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على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 في نيويورك

وزير الخارجية يبحث مع نظيريه بالسنغال وإيطاليا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج في جمهورية السنغال، عيساتا تال سال، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات الإيطالية وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض الجانبان المبادرات والنتائج المثمرة لعام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين خلال العام الماضي، وأهمية متابعتها واستكمالها خلال رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين هذا العام.

حضر اللقاءين مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

وزير الخارجية يبحث مع نظيريه بالسنغال وإيطاليا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

وزير الخارجية يبحث مع نظيريه بالسنغال وإيطاليا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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