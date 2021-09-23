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«أطباء الجيزة»: تكريم أسر 17 شهيد توفوا بـ «كورونا»

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«أطباء الجيزة»: تكريم أسر 17 شهيد توفوا بـ «كورونا» «أطباء الجيزة»: تكريم أسر 17 شهيد توفوا بـ «كورونا»

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أعلنت نقابة أطباء الجيزة، عن تنظيمها حفل بمقر النقابة العامة بدار الحكمة، في يوم الطبيب، غدا الجمعة في السابعة مساءا، وذلك لتكريم شهداء الأطباء الذين ضحوا بأرواحهم خلال مكافحة ضمن المئات من أعضاء الفريق الطبي الذين استشهدوا منذ ظهور الجائحة.

وقال الدكتور احمد حسنين، نقيب أطباء الجيزة، في تصريحات صحفية، أنه جرت العادة على إقامة احتفال سنوي كبير لتكريم أطباء الجيزة، سواء المثاليين، أو المتميزين في عملهم، والذين ابلوا بلاءً حسناً في مهنتهم، وبلغوا سن المعاش في نفس العام، وايضا تكريم المتفوقين من أبناء الأطباء في الشهادات العامة من الابتدائي إلى الثانوي، ويعود الاحتفال هذا العام بعد وقفه العام الماضي بسبب ظروف جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

واضاف حسنين: «سيتم تكريم ١٧ شهيد من شهداء الاطباء بالجيزة، والذين استشهدوا خلال عملهم في علاج مرضاهم في أزمة كورونا، وتم دعوة اسرهم لتسلم التكريم لترسيخ مبدأ اننا لا ننسى شهدائنا وان تكريمهم هو اقل واجب يقدم لهم».

المصرى اليوم

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