أخبار عاجلة

لبنان: توقف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت -
الإكوادور.. 29 قتيلا في مواجهات مسلحة داخل سجن -
"الرويلي" يبحث مع قائد أكاديمية الأركان الروسي دعم التعاون العسكري -
"قوى" تتسلم شهادة تسجيلها ضمن أبرز المنصات الحكومية الرقمية -
"البيئة" تتيح الحصول على تراخيص زراعة المحاصيل والحبوب إلكترونيًّا -
الرئيس المصري يجري محادثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي -
"العصيمي" رئيسًا لمركز "الهدا" بالطائف -
"لتبقى": إضاءة "LED" أكثر توفيراً في استهلاك الطاقة وأطول عمراً -
"القحطاني" يكرم "الشمري" أحد أبطال الحد الجنوبي -
لأول مرة فى تاريخ تونس .. تعيين أول امرأة فى منصب رئيس الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إشادة برلمانية بتدشين 14 مشروعا بالصعيد : يوفر آلاف فرص العمل

Print
إشادة برلمانية بتدشين 14 مشروعا بالصعيد : يوفر آلاف فرص العمل إشادة برلمانية بتدشين 14 مشروعا بالصعيد : يوفر آلاف فرص العمل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد النائب أحمد ادريس عضو مجلس النواب، بالخطوات التنموية التي تستهدف تطوير قري الصعيد بشكل كامل من أجل منح المواطن العديد من الخدمات المتميزة بمختلف المجالات وأهمها الصحة والتعليم، مشيرا في تصريحات له اليوم، إلى أن تدشين 14 مشروعا مختلف الأغراض في 6 محافظات بالصعيد سيسهم في توفير فرص عمل لأبناء القري مما يعمل على توفير مصادر دخل ثابتة لآلاف الأسر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية التركيز والاهتمام بمشروعات الصرف الصحي وتوصيل المياة النظيفة للنجوع والمناطق المحرومة من الخدمات بإعتبار هذه الأمر يحتل إهتمامات أبناء الصعيد.
وأشاد النائب أحمد ادريس بتأكيد رئيس الوزراء على دعم لهيئة تنمية الصعيد لأداء دورها المهم المتمثل في وضع خطة للإسراع بمشروعات التنمية لمناطق الصعيد، موضحا أن ذلك يتسق مع إهتمام الدولة الأصيل بالصعيد ضمن خطتها لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك عبر تنفيذ المشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل، وجذب الإستثمارات اللازمة في محافظات الوجه القبلي.
جاء ذلك بعد أن تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء جهود هيئة تنمية الصعيد خلال الفترة الماضية ومقترحات الرؤية التنموية، في اجتماع مع اللواء شريف صالح، رئيس الهيئة. وعرض اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، تقريراً أشار خلاله إلى أن الهيئة تقوم خلال الفترة من مارس 2019 حتى سبتمبر 2021، بتنفيذ 14 مشروعاً لصالح 6 محافظات بالصعيد، بتكلفة إجمالية نحو 588 مليون جنيه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لأول مرة فى تاريخ تونس .. تعيين أول امرأة فى منصب رئيس الحكومة

لأول مرة فى تاريخ تونس .. تعيين أول امرأة فى منصب رئيس الحكومة

عاجل ⛔️ الحكومة تحدد موعد وحالات وشروط تعليق الدراسة بسبب كورونا

عاجل ⛔️ الحكومة تحدد موعد وحالات وشروط تعليق الدراسة بسبب كورونا

أول تعليق لرئيسة الحكومة التونسية الجديدة: أتعهد بمحاربة الفساد

أول تعليق لرئيسة الحكومة التونسية الجديدة: أتعهد بمحاربة الفساد

ماذا قال الرئيس التونسي لرئيسة الحكومة الجديدة؟

ماذا قال الرئيس التونسي لرئيسة الحكومة الجديدة؟