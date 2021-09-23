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اعترفوا بارتكاب 11 واقعة سرقة.. تفاصيل القبض على أكبر تشكيل عصابي بالجيزة

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اعترفوا بارتكاب 11 واقعة سرقة.. تفاصيل القبض على أكبر تشكيل عصابي بالجيزة اعترفوا بارتكاب 11 واقعة سرقة.. تفاصيل القبض على أكبر تشكيل عصابي بالجيزة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه فـى ارتكاب وقائع سرقات، بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية. تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كانت معلومات وردت إلى مباحث الجيزة أكدتها التحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام شخصين لهما معلومات جنائية مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية متخذان من دائرة قسم شرطة الدقى مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما الدراجة المستخدمة فـى ارتكاب تلك الوقائع، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 11واقعة وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما مالك محل هواتف محمولة- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور أمكن ضبطه وبحوزته المسروقات.

المصرى اليوم

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