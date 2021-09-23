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رئيس جامعة طيبة: 91 عاماً والوطن يواصل مسيرة البناء والنماء

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رئيس جامعة طيبة: 91 عاماً والوطن يواصل مسيرة البناء والنماء رئيس جامعة طيبة: 91 عاماً والوطن يواصل مسيرة البناء والنماء
قال: يمثل ذكرى سنوية سعودية خالدة لتاريخ مضيء حافل بالإنجازات

رئيس جامعة طيبة: 91 عاماً والوطن يواصل مسيرة البناء والنماء

أكد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني أن المواطن السعودي يعيش هذه الأيام ذكرى يوم وطني تاريخي عريق يستعيد من خلاله ذكرى الملحمة البطولية التي قادها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- قبل 91 عامًا حينما وحّد كيان المملكة العربية تحت راية التوحيد، ومسيرة البناء والتطور والازدهار التي قادها أبناؤه البررة من بعده.

وقال الدكتور "السراني": إن اليوم الوطني يمثل ذكرى سنوية سعودية خالدة لتاريخ مضيء وحافل بالأحداث والإنجازات وفرصة ثمينة نغرس من خلالها في نفوس النشء معاني الوفاء والانتماء لهذا الوطن وقادته العظماء، مضيفاً أن المملكة العربية السعودية بظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تعيش عهد الإنجازات والرؤى المتحققة التي جعلتها في مقدمة الدول، وحظيت بإعجاب وتقدير دول العالم؛ لما حققته من إنجازات حضارية واقتصادية وتنموية، وقامت به من جهود في مكافحة الإرهاب والتطرف والغلو، وتبنّيها لمنهج الوسطية والاعتدال، لافتاً بالوقت ذاته إلى أن رؤية المملكة 2030 وما تحمله من مضامين ومبادرات وبرامج تنموية، جعلت من الإنسان السعودي محور اهتمامها، بوصفه عنصراً رئيسياً في تحقيق أهداف التنمية والحفاظ على مكتسباتها.

وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة لجانب التعليم وبناء وتطوير قدرات الإنسان من خلال تسليحه بالعلم والفكر وفق تخصصات علمية ومناهج دراسية مواكبة للتطور العالمي في العلم والمعرفة، ونجاحها في الاستفادة من التجارب العالمية في عملية تطوير المناهج على أسس علمية وتخطيط ومتابعة ومراجعة وتقويم، مؤكداً أن جامعة طيبة بفضل الله ثم بفضل ما حظيت به من دعم واهتمام وما حققته من إنجازات لن تألوَ جهداً في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030 والمساهمة بتخريج جيل متسلح بالثقافة والعلم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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