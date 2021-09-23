أخبار عاجلة

لبنان: توقف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت -
الإكوادور.. 29 قتيلا في مواجهات مسلحة داخل سجن -
"الرويلي" يبحث مع قائد أكاديمية الأركان الروسي دعم التعاون العسكري -
"قوى" تتسلم شهادة تسجيلها ضمن أبرز المنصات الحكومية الرقمية -
"البيئة" تتيح الحصول على تراخيص زراعة المحاصيل والحبوب إلكترونيًّا -
الرئيس المصري يجري محادثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي -
"العصيمي" رئيسًا لمركز "الهدا" بالطائف -
"لتبقى": إضاءة "LED" أكثر توفيراً في استهلاك الطاقة وأطول عمراً -
"القحطاني" يكرم "الشمري" أحد أبطال الحد الجنوبي -
لأول مرة فى تاريخ تونس .. تعيين أول امرأة فى منصب رئيس الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نائب: تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سيقدم تيسيرات في التعاملات الجمركية

Print
نائب: تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سيقدم تيسيرات في التعاملات الجمركية نائب: تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سيقدم تيسيرات في التعاملات الجمركية

اشترك لتصلك أهم الأخبار


قال الدكتور محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب أن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وغيره من مشروعات الميكنة والتطوير التي تمضى في تنفيذها تسير بنجاح في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى ليكون لدى منظومة جمركية عالمية محفزة للاستثمار، ترتكز على توطين أحدث الخبرات العالمية والتقنيات التكنولوجية في تعزيز الحوكمة، وحماية البلاد من أي بضائع قد تضر بالأمن القومى أو بسلامة المواطنين، وتقليص زمن الإفراج الجمركى للتيسير على مجتمع الأعمال.
وقال «عبدالحميد» في بيان له اصدره اليوم إن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» سيقدم عددًا من التيسيرات في التعاملات الجمركية، حيث يساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ ومن ثَمَّ تقليل تكلفة رسوم «الأرضيات» التي كان يتحملها المستورد نتيجة بقاء شحنته في الميناء حتى تنتهي الإجراءات مؤكداً أن ذلك كله سيكون له تأثيره الايجابى على السلع والمنتجات وعدم رفع اسعارها.
وقال الدكتور محمد عبدالحميد إن العالم كله اصبح يتجه إلى تطوير وتحديث المنظومة الجمركية الجديدة على اعتبار أنها واحدة من أهم خطط التطوير والتنمية في التعاملات الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده الدولة مطالباً من جميع المستوردين والمستخلصين الجمركيين بسرعة الانضمام إلى منظومة «ACI» خلال فترة التشغيل التجريبي للاستفادة من المزايا التي أعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية خاصة تقليل الرسوم واتاحة أولوية الإفراج المسبق.
وأشاد الدكتور محمد عبدالحميد بالدور المهم والكبير الذي تقوم به وزارة المالية ومصلحة الجمارك في تدريب وتوعية المستوردين من خلال عقد الندوات والورش التدريبية أسبوعيًا بما يُسهم في إنجاح هذا النظام الجديد مطالباً مجتمع رجال الاعمال والاستثمار والاتحادات الصناعية والتجارية بسرعة التعامل مع المنظومة الجديدة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس جامعة طنطا: دعم قيم المواطنة والمساواة وتعاون وثيق مع الكنيسة المصرية

رئيس جامعة طنطا: دعم قيم المواطنة والمساواة وتعاون وثيق مع الكنيسة المصرية

الرئيس المصري يجري محادثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي

الرئيس المصري يجري محادثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي

لأول مرة فى تاريخ تونس .. تعيين أول امرأة فى منصب رئيس الحكومة

لأول مرة فى تاريخ تونس .. تعيين أول امرأة فى منصب رئيس الحكومة

"وابور الإنجليز" بدمنهور أقدم محالج القطن فى مصر

"وابور الإنجليز" بدمنهور أقدم محالج القطن فى مصر