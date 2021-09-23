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برلماني: موقف تجاه الأزمة الليبيبة يساعد في تماسك المؤسسات الوطنية في دولة الجوار

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برلماني: موقف مصر تجاه الأزمة الليبيبة يساعد في تماسك المؤسسات الوطنية في دولة الجوار برلماني: موقف تجاه الأزمة الليبيبة يساعد في تماسك المؤسسات الوطنية في دولة الجوار

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قال النائب عبدالسلام خضراوى عضو مجلس النواب، أن موقف واضح ومعلن ومعروف أمام العالم كله بشأن الأزمة الليبية من أجل التوصل إلى تحقيق الأمن والاستقرار داخل ليبيا وتنفيذ خارطة الطريق واعادة اعمار ليبيا
وأضاف النائب إن موقف مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن الازمة الليبية جدد تأكيده وزير الخارجية السفير سامح شكرى عندما أكد أهمية دعم جهود الاستقرار في ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية وذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في اجتماع لمجموعة مسار برلين حول ⁧‫ليبيا،⁩ الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بمشاركة عدد من دول الجوار.
وأشاد المهندس عبدالسلام خضراوى بتأكيد الوزير شكري على ضرورة الاستجابة لإرادة الشعب الليبي في تطلعاته المشروعة نحو ليبيا مزدهرة وذات سيادة على كافة ترابها الوطني مطالباً من جميع القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا والشعب الليبى الشقيق الالتفاف حول قياداته الشرعية والمساهمة الشعبية الحقيقية في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها لاعادة بناء المؤسسات الليبية

المصرى اليوم

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