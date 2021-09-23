احالة اوراق فتاتين للمفتي قتلتا تاجر وسرقتاه بعد قضاء «سهرة حمراء»

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احالت محكمة جنايات الجيزة اوراق فتاتين لمفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في اعدامهما، وذلك لقيامهما بقتل تاجر عمدا مع سبق الاصرار وسرقته بعد قضاء سهرة حمراء معه داخل شقته بمدينة ٦ اكتوبر.

وحددت المحكمة جلسة دور الشهر المقبل للنطق بالإعدام.

صدر القرار برئاسة المستشار جمال ابوطالب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق ابوزيد وشريف إسماعيل.

كانت تحقيقات النيابة التي انتهت بإحالة المتهمتين للمحاكمة قد كشفت قيامهما تعرفهما على المجني عليه في احد الملاهي الليلية، وانه اتفق معهما على قضاء سهرة حمراء داخل مسكنه. وان المجني عليه أثناء السهرة تناول كميات كبيرة من الخمور ادت إلى فقدانه الوعي ودخوله في حالة سكر اصابته بهذيان وعم اتزان.

وتبين من التحقيقات واعتراف المتهمتين _٣٢ سنة و٣٦ سنة_ أنهما فكرا في استغلال حالة غيابه عن الوعي وسرقته وسرقة المحتويات الثمينة بالشقة واثناء قيامهما بذلك تنبه لهما المجني عليه وطالبهما بترك المكان، فقررتا التخلص منه.

وقاما احداهما بإحضار سكين من المطبخ وساعدتها الاخري في تقييده وسددتا له ١٧ طعنة اودت بحياته في الحال، وتركتاه جثة هامدة وفرتا هاربتين.

تمكنت الاجهزة الامنية من القبض عليهما واحالتها النيابة لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.