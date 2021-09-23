أخبار عاجلة

لبنان: توقف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت -
الإكوادور.. 29 قتيلا في مواجهات مسلحة داخل سجن -
"الرويلي" يبحث مع قائد أكاديمية الأركان الروسي دعم التعاون العسكري -
"قوى" تتسلم شهادة تسجيلها ضمن أبرز المنصات الحكومية الرقمية -
"البيئة" تتيح الحصول على تراخيص زراعة المحاصيل والحبوب إلكترونيًّا -
الرئيس المصري يجري محادثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي -
"العصيمي" رئيسًا لمركز "الهدا" بالطائف -
"لتبقى": إضاءة "LED" أكثر توفيراً في استهلاك الطاقة وأطول عمراً -
"القحطاني" يكرم "الشمري" أحد أبطال الحد الجنوبي -
لأول مرة فى تاريخ تونس .. تعيين أول امرأة فى منصب رئيس الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

احالة اوراق فتاتين للمفتي قتلتا تاجر وسرقتاه بعد قضاء «سهرة حمراء»

Print
احالة اوراق فتاتين للمفتي قتلتا تاجر وسرقتاه بعد قضاء «سهرة حمراء» احالة اوراق فتاتين للمفتي قتلتا تاجر وسرقتاه بعد قضاء «سهرة حمراء»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

احالت محكمة جنايات الجيزة اوراق فتاتين لمفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في اعدامهما، وذلك لقيامهما بقتل تاجر عمدا مع سبق الاصرار وسرقته بعد قضاء سهرة حمراء معه داخل شقته بمدينة ٦ اكتوبر.

وحددت المحكمة جلسة دور الشهر المقبل للنطق بالإعدام.

صدر القرار برئاسة المستشار جمال ابوطالب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق ابوزيد وشريف إسماعيل.

كانت تحقيقات النيابة التي انتهت بإحالة المتهمتين للمحاكمة قد كشفت قيامهما تعرفهما على المجني عليه في احد الملاهي الليلية، وانه اتفق معهما على قضاء سهرة حمراء داخل مسكنه. وان المجني عليه أثناء السهرة تناول كميات كبيرة من الخمور ادت إلى فقدانه الوعي ودخوله في حالة سكر اصابته بهذيان وعم اتزان.

وتبين من التحقيقات واعتراف المتهمتين _٣٢ سنة و٣٦ سنة_ أنهما فكرا في استغلال حالة غيابه عن الوعي وسرقته وسرقة المحتويات الثمينة بالشقة واثناء قيامهما بذلك تنبه لهما المجني عليه وطالبهما بترك المكان، فقررتا التخلص منه.

وقاما احداهما بإحضار سكين من المطبخ وساعدتها الاخري في تقييده وسددتا له ١٧ طعنة اودت بحياته في الحال، وتركتاه جثة هامدة وفرتا هاربتين.

تمكنت الاجهزة الامنية من القبض عليهما واحالتها النيابة لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الإمارات تعرض أكبر مصحف في العالم خلال معرض إكسبو دبي

الإمارات تعرض أكبر مصحف في العالم خلال معرض إكسبو دبي

محافظ القليوبية يكرم المتميزين رياضيا والمتطوعين وأوائل الكشافة من ذوي الهمم

محافظ القليوبية يكرم المتميزين رياضيا والمتطوعين وأوائل الكشافة من ذوي الهمم

رئيس «الإسكندرية السينمائي» يوضح سبب اعتذار عدد من أعضاء لجنة التحكيم عن الحضور

رئيس «الإسكندرية السينمائي» يوضح سبب اعتذار عدد من أعضاء لجنة التحكيم عن الحضور

تحذير هام من «التعليم العالي» للطلاب المرشحين للقبول بالجامعات الخاصة (تفاصيل)

تحذير هام من «التعليم العالي» للطلاب المرشحين للقبول بالجامعات الخاصة (تفاصيل)