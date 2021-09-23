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«عشاء في الظلام».. نائب محافظ المنيا على المائدة مع المكفوفين لزيادة الوعي بمتحدي الإعاقة (صور)

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«عشاء في الظلام».. نائب محافظ المنيا على المائدة مع المكفوفين لزيادة الوعي بمتحدي الإعاقة (صور) «عشاء في الظلام».. نائب محافظ المنيا على المائدة مع المكفوفين لزيادة الوعي بمتحدي الإعاقة (صور)

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أناب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، للمشاركة في الفعاليات التي تنظمها جمعية النور الحقيقي وضعاف البصر للأطفال المكفوفين، تحت عنوان «عشاء في الظلام»، والتي تهدف لزيادة الوعي المجتمعي بمتحدي الإعاقة البصرية، وتسليط الضوء على الكفاءات والقدرات التي يمتلكونها، ولإيقاظ الحواس لديهم واختبار شعورهم في الظلام الدامس، وإعادة اكتشاف الحواس بين المبصرين، بـ معايشة تجربة إنسانية، وشارك في الفعاليات النائب الدكتور هاني عبدالشهيد وأعضاء مؤسسة حياة كريمة.

نقل نائب المحافظ، تحيات السيد محافظ المنيا لكافة الحضور، مؤكداً على توفير كافة سبل الدعم للأطفال المكفوفين، مؤكدا على أهمية معايشة المبصرين لحالة المكفوفين لعدم إحساسهم بأنهم أقل من المبصرين عن طريق عمل صداقة حقيقية مع الكفيف.

من جانبه، قال وسيم عادل مدير الجمعية، إن فكرة عشاء الظلام تتلخص في دعوة مجموعة من المبصرين لتناول وجبة العشاء في الظلام الدامس داخل غرفة مظلمة، ويتولى المكفوفين مهمة تقديم الطعام لهم وإحضار الأطباق ووضعها على الموائد، وذلك في محاولة للتوعية بذوي الإعاقة البصرية.

موضحًا أنه في البداية يجلس المبصرون على موائد خالية من أي طعام ثم يبدأ المكفوفين في وضع الأطباق عليها، وبعد التحضير يجلس المكفوفين مع المبصرين لتناول طعام واحد، ويتبادل الجانبان أطراف الحديث، ومن هنا يشعر المجتمع بأهمية ذوي الإعاقة البصرية وقدرتهم على التعامل والتحرك والاعتماد على النفس وخدمة غيرهم، وهذا ليس من باب العطف والشفقة، ولكن لإشعارهم بأهمية الكفيف في المجتمع وقدرته على التحدي وقيمته حينما يتمكن من مساعدة المبصر.

"عشاء في الظلام" .. نائب محافظ المنيا علي المائدة مع المكفوفين لزيادة الوعي بمتحدي الإعاقة البصرية
"عشاء في الظلام" .. نائب محافظ المنيا علي المائدة مع المكفوفين لزيادة الوعي بمتحدي الإعاقة البصرية

المصرى اليوم

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