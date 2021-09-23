أخبار عاجلة

لبنان: توقف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت -
الإكوادور.. 29 قتيلا في مواجهات مسلحة داخل سجن -
"الرويلي" يبحث مع قائد أكاديمية الأركان الروسي دعم التعاون العسكري -
"قوى" تتسلم شهادة تسجيلها ضمن أبرز المنصات الحكومية الرقمية -
"البيئة" تتيح الحصول على تراخيص زراعة المحاصيل والحبوب إلكترونيًّا -
الرئيس المصري يجري محادثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي -
"العصيمي" رئيسًا لمركز "الهدا" بالطائف -
"لتبقى": إضاءة "LED" أكثر توفيراً في استهلاك الطاقة وأطول عمراً -
"القحطاني" يكرم "الشمري" أحد أبطال الحد الجنوبي -
لأول مرة فى تاريخ تونس .. تعيين أول امرأة فى منصب رئيس الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إعدام 43 كيلو جراما من الأغذية و 14 لتر مشروبات فاسدة بالعريش

Print
إعدام 43 كيلو جراما من الأغذية و 14 لتر مشروبات فاسدة بالعريش إعدام 43 كيلو جراما من الأغذية و 14 لتر مشروبات فاسدة بالعريش

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مراقبه الأغذية بمديرية الصحة بشمال سيناء حملاتها على الأسواق والمحلات لفحص الأغذية والمشروبات والتأكد من صلاحيتها طبقا للتعليمات المشدده من الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور رمضان توفيق المدير العام الوقائي بضرورة مواصلة الحملات، واستهداف جميع المنتجات المعروضة بالأسواق للتأكد من صلاحيتها حفاظا على صحة المواطنين، حيث قامت إدارة مراقبة الأغذية بحملتها باشراف عرفات موسى مراقب عام الأغذية ومحمود فراج مراقب الأغذية بمديرية الصحة، وقيادة منصور الشبراوى عبدالفتاح.. شارك فيها كل من: أحمد حسان ونبيل عيسى وعادل هانى ومحمود فتحى ومحمد برهم واسلام زايد مراقبى الأغذية .

وأشار عرفات موسى مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة والمشرف على الحملة ( في بيان اليوم )، أنه تم خلال الحملة المرور على 28 منشأة غذائية أسفرت عن تحرير عدد 12 محضرًا لمخالفة القرار 97 لعدم وجود شهادات صحية، عدد 6 محاضر لمخالفة القرار 96 لعدم نظافة المنشأة، كما تم إعدام عدد 43 كيلو جراما من الأغذية المتنوعة الفاسدة ومنتهية الصلاحية، وعدد 14 لترا من العصائر والمشروبات الغازية أيضا.. كما تم اغلاق منشأتين لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية بهما، كما تم سحب عدد 17 عينة للفحص في المعامل للتأكد من صلاحيتها .

وأكد مجددا على استمرارا الحملات بناء على التعليمات المشدده للدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور رمضان توفيق المدير العام الوقائى بضرورة مواصلة الحملات واستهداف جميع المنتجات المعروضة بالأسواق للتأكد من صلاحيتها حفاظا على صحة المواطنين طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء حفاظا على صحة وسلامة مواطنى شمال سيناء .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصين تعدم 3 قطط لإصابتها بكورونا ..وموجة غضب عارمة على التواصل الاجتماعي

الصين تعدم 3 قطط لإصابتها بكورونا ..وموجة غضب عارمة على التواصل الاجتماعي

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن وزارة الشباب والرياضة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن وزارة الشباب والرياضة

تشكيل لجنة للتفيش المالي والإداري على دور رعاية البنين والبنات بأسوان

تشكيل لجنة للتفيش المالي والإداري على دور رعاية البنين والبنات بأسوان

أكبرها فوز شيريف على ريال مدريد .. تاريخ أكبر المفاجات في دوري أبطال أوروبا

أكبرها فوز شيريف على ريال مدريد .. تاريخ أكبر المفاجات في دوري أبطال أوروبا