إعدام 43 كيلو جراما من الأغذية و 14 لتر مشروبات فاسدة بالعريش

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واصلت مراقبه الأغذية بمديرية الصحة بشمال سيناء حملاتها على الأسواق والمحلات لفحص الأغذية والمشروبات والتأكد من صلاحيتها طبقا للتعليمات المشدده من الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور رمضان توفيق المدير العام الوقائي بضرورة مواصلة الحملات، واستهداف جميع المنتجات المعروضة بالأسواق للتأكد من صلاحيتها حفاظا على صحة المواطنين، حيث قامت إدارة مراقبة الأغذية بحملتها باشراف عرفات موسى مراقب عام الأغذية ومحمود فراج مراقب الأغذية بمديرية الصحة، وقيادة منصور الشبراوى عبدالفتاح.. شارك فيها كل من: أحمد حسان ونبيل عيسى وعادل هانى ومحمود فتحى ومحمد برهم واسلام زايد مراقبى الأغذية .

وأشار عرفات موسى مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة والمشرف على الحملة ( في بيان اليوم )، أنه تم خلال الحملة المرور على 28 منشأة غذائية أسفرت عن تحرير عدد 12 محضرًا لمخالفة القرار 97 لعدم وجود شهادات صحية، عدد 6 محاضر لمخالفة القرار 96 لعدم نظافة المنشأة، كما تم إعدام عدد 43 كيلو جراما من الأغذية المتنوعة الفاسدة ومنتهية الصلاحية، وعدد 14 لترا من العصائر والمشروبات الغازية أيضا.. كما تم اغلاق منشأتين لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية بهما، كما تم سحب عدد 17 عينة للفحص في المعامل للتأكد من صلاحيتها .

وأكد مجددا على استمرارا الحملات بناء على التعليمات المشدده للدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور رمضان توفيق المدير العام الوقائى بضرورة مواصلة الحملات واستهداف جميع المنتجات المعروضة بالأسواق للتأكد من صلاحيتها حفاظا على صحة المواطنين طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء حفاظا على صحة وسلامة مواطنى شمال سيناء .