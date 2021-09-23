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91 فعالية ونشاطًا ومشاركة تُطلقها جامعة الملك فيصل احتفاء باليوم الوطني 91

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تتضمن حملة غرس 2000 شتلة وفعالية للطفل في المكتبة المركزية وتبرعًا بالدم

91 فعالية ونشاطًا ومشاركة تُطلقها جامعة الملك فيصل احتفاء باليوم الوطني 91

دشن رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، دليل فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة العربية ، والذي يضم مجموعة من الملتقيات، والمحاضرات، والزيارات، والمعارض، والأنشطة المجتمعية، إلى جانب المسابقات والمشاركات الإعلامية، وتنفيذها حضوريًّا وافتراضيًّا وفق الإجراءات الاحترازية، وبمشاركة جميع قطاعات الجامعة التعليمية والخدمية.

وأعرب الدكتور العوهلي عن اعتزاز منسوبي الجامعة وفخرهم بالمشاركة في هذه المناسبة التاريخية الغالية على قلوب الجميع، والتي تجسد قيم الولاء والانتماء للوطن العزيز في ظل قيادته الرشيدة أيدها الله؛ شاكرين الله تعالى على ما امتن به على هذه الأرض الطاهرة من نعم الإيمان والأمن والرخاء؛ مشيدًا بتنافس طلبة الجامعة ومنسوبيها ومبادرتهم للمشاركة من خلال ابتكار عدد من الفعاليات النوعية وذات الأثر؛ للتعبير عن مشاعرهم، وترسيخ مفهوم المواطنة الصالحة في كل ممارسات حياتهم.

وتتضمن الفعاليات ملتقى بعنوان "التعليم الجامعي ويوم الوطن (91).. رحلة التحول نحو التميز"، وحملة غرس (2000 شتلة)، وفعالية للطفل في المكتبة المركزية بعنوان "كن جزءًا من القصة"، وحملة للتبرع بالدم، وتقديم استشارات طبية وقانونية وتربوية، وإطلاق عدد من البرامج التدريبية المجانية للمجتمع.

91 فعالية ونشاطًا ومشاركة تُطلقها جامعة الملك فيصل احتفاء باليوم الوطني 91

91 فعالية ونشاطًا ومشاركة تُطلقها جامعة الملك فيصل احتفاء باليوم الوطني 91

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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