بـ«الضغط على الكبود».. ضبط عصابة سرقة بطاريات السيارات في القاهرة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اليوم الخميس، من ضبط 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، حال استقلالهم مركبة «توك توك» قيادة أحدهم، مُحمل عليها عدد من بطاريات السيارات مجهولة المصدر.

بمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة بطاريات السيارات من خلال «الضغط على الكبود»، وأن المضبوطات حيازتهم من متحصلات وقائع سرقة.

باستدعاء المجني عليهم مالكي السيارات تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة.