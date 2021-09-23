أخبار عاجلة

لبنان: توقف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت -
الإكوادور.. 29 قتيلا في مواجهات مسلحة داخل سجن -
"الرويلي" يبحث مع قائد أكاديمية الأركان الروسي دعم التعاون العسكري -
"قوى" تتسلم شهادة تسجيلها ضمن أبرز المنصات الحكومية الرقمية -
"البيئة" تتيح الحصول على تراخيص زراعة المحاصيل والحبوب إلكترونيًّا -
الرئيس المصري يجري محادثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي -
"العصيمي" رئيسًا لمركز "الهدا" بالطائف -
"لتبقى": إضاءة "LED" أكثر توفيراً في استهلاك الطاقة وأطول عمراً -
"القحطاني" يكرم "الشمري" أحد أبطال الحد الجنوبي -
لأول مرة فى تاريخ تونس .. تعيين أول امرأة فى منصب رئيس الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

بـ«الضغط على الكبود».. ضبط عصابة سرقة بطاريات السيارات في القاهرة

Print
بـ«الضغط على الكبود».. ضبط عصابة سرقة بطاريات السيارات في القاهرة بـ«الضغط على الكبود».. ضبط عصابة سرقة بطاريات السيارات في القاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اليوم الخميس، من ضبط 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، حال استقلالهم مركبة «توك توك» قيادة أحدهم، مُحمل عليها عدد من بطاريات السيارات مجهولة المصدر.

بمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة بطاريات السيارات من خلال «الضغط على الكبود»، وأن المضبوطات حيازتهم من متحصلات وقائع سرقة.
باستدعاء المجني عليهم مالكي السيارات تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصين تعدم 3 قطط لإصابتها بكورونا ..وموجة غضب عارمة على التواصل الاجتماعي

الصين تعدم 3 قطط لإصابتها بكورونا ..وموجة غضب عارمة على التواصل الاجتماعي

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن وزارة الشباب والرياضة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن وزارة الشباب والرياضة

تشكيل لجنة للتفيش المالي والإداري على دور رعاية البنين والبنات بأسوان

تشكيل لجنة للتفيش المالي والإداري على دور رعاية البنين والبنات بأسوان

أكبرها فوز شيريف على ريال مدريد .. تاريخ أكبر المفاجات في دوري أبطال أوروبا

أكبرها فوز شيريف على ريال مدريد .. تاريخ أكبر المفاجات في دوري أبطال أوروبا