أخبار عاجلة

لبنان: توقف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت -
الإكوادور.. 29 قتيلا في مواجهات مسلحة داخل سجن -
"الرويلي" يبحث مع قائد أكاديمية الأركان الروسي دعم التعاون العسكري -
"قوى" تتسلم شهادة تسجيلها ضمن أبرز المنصات الحكومية الرقمية -
"البيئة" تتيح الحصول على تراخيص زراعة المحاصيل والحبوب إلكترونيًّا -
الرئيس المصري يجري محادثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي -
"العصيمي" رئيسًا لمركز "الهدا" بالطائف -
"لتبقى": إضاءة "LED" أكثر توفيراً في استهلاك الطاقة وأطول عمراً -
"القحطاني" يكرم "الشمري" أحد أبطال الحد الجنوبي -
لأول مرة فى تاريخ تونس .. تعيين أول امرأة فى منصب رئيس الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس الملكية الفكرية يهنئ القيادة الرشيدة باليوم الوطني 91

Print
رئيس الملكية الفكرية يهنئ القيادة الرشيدة باليوم الوطني 91 رئيس الملكية الفكرية يهنئ القيادة الرشيدة باليوم الوطني 91
أعرب السويلم عن سعادته بما يلقاه الوطن والمواطن والمقيم من رعاية

رئيس الملكية الفكرية يهنئ القيادة الرشيدة باليوم الوطني 91

رفـع الرئيـس التنفــيذي للهــيئة الســعودية للمـلكية الفكـرية الدكـتور عبد العـزيز بن محـمد الســويلم؛ التهـاني إلى مقــام خـادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سـعود – حفظهما الله – بمناسـبة اليـوم الوطـني الحادي والتسـعين للمملـكة العـربية السـعودية، متمـنياً للشـعب السـعودي المزيد من التقدم في ظل القيادة الرشيدة -رعاها الله-.

وأشار السويلم إلى أن الدعم الكبير الذي تشهده الملكية الفكرية منذ تأسيسها وحتى هذه المرحلة من الموافقة على الانضمام لمجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تدعم مسيرة الملكية الفكرية والتقدم في العديد من المؤشرات العالمية المتعلقة بالملكية الفكرية؛ حيث احتلت المملكة المرتبة 24 في مؤشر التنافسية الرقمي العالمي متقدمين 20 مركزاً، كما تقدمت المملكة أيضاً 4 مراتب في مؤشر حماية الملكية الفكرية في تقرير التنافسية العالمية، لتكون المملكة نموذجاً في كافة المجالات التنموية والإنسانية والاقتصادية؛ مما جعل لها مكانة عظيمة ومحوراً رئيسياً بثقلها الإقليمي والعالمي.

وفي الختام أعرب الدكتور عبد العزيز السويلم عن سعادته بما يلقاه الوطن والمواطن والمقيم من رعاية ودعم في كافة الأصعدة، مشيراً إلى الرؤية السديدة التي تعكس التوجيهات الكريمة من القيادة، وشاكرًا الله عز وجل على ما تحقق لهذا الوطن ومواطنيه من وحدة وخير وتنمية وازدهار، وأن يديم عليها الأمن والأمان وأن يحفظ بلادنا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الرويلي" يبحث مع قائد أكاديمية الأركان الروسي دعم التعاون العسكري

"الرويلي" يبحث مع قائد أكاديمية الأركان الروسي دعم التعاون العسكري

"قوى" تتسلم شهادة تسجيلها ضمن أبرز المنصات الحكومية الرقمية

"قوى" تتسلم شهادة تسجيلها ضمن أبرز المنصات الحكومية الرقمية

"البيئة" تتيح الحصول على تراخيص زراعة المحاصيل والحبوب إلكترونيًّا

"البيئة" تتيح الحصول على تراخيص زراعة المحاصيل والحبوب إلكترونيًّا

الرئيس المصري يجري محادثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي

الرئيس المصري يجري محادثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي