«أمن المنافذ» :ضبط 3 وقائئع تهريب ..و45 قضية أمن عام خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الداخلية جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية.

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط (3) قضايا تهريب أمتعة شخصية».

وأضافت: «في مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها تم ضبط (2) قضية و(42) قضية أمن عام، وضبط (1685) مخالفة مرورية متنوعة و(2) قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الأقراص الدوائية المخدرة، وتنفيذ (183) حكم قضائى متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (6) قضايا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».