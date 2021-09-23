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«نجوم إف إم» تشارك «بانوراما» و«دلتا» الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ91

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«نجوم إف إم» تشارك «بانوراما» و«دلتا» الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ91 «نجوم إف إم» تشارك «بانوراما» و«دلتا» الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ91

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تشارك إذاعة «نجوم إف إم» في الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الـ91، من خلال التواجد ضمن أضخم بث إذاعي مشترك مع «بانوراما إف إم» و«دلتا إف إم»، اليوم الخميس .

ويبدأ البث المشترك على الهواء بين الإذاعات الساعة الخامسة مساء اليوم حتى الساعة السادسة، من ، ولبنان، والسعودية، كما يتم البث من خلال تطبيق إذاعات MBC.

ويقدم البث المشترك مروان قدري من إذاعة «نجوم إف إم» مع إيلي مرهج لـ«دلتا إف إم» من لبنان و«بانوراما إف إم» من ، وهي إحدى إذاعات مجموعة MBC.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

المصرى اليوم

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