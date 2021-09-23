عمرو سليم في ضيافة ياسمين الحربي على المسرح الصغير بالأوبرا الخميس

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تقدم عازفة الهارب ياسمين حربي حفل في الثامنة مساء الخميس ٣٠ سبتمبر على المسرح الصغير بدار الأوبرا، بمصاحبة فرقتها الموسيقية وبمشاركة عازف البيانو عمرو سليم والمطربة سماح إسماعيل، حيث أعدت ياسمين برنامج فني مميز يتضمن باقة من أروع اعمال الزمن الجميل والتي أعيد صياغتها لتتناسب مع ألة الهارب منها«قلبي ومفتاحة، انا والعذاب وهواك، خايف مره احب، ميدلي ل محمد فوزي، قلبي اللي انت ناسيه، حبيبي وعنيا، الشوق، طير بينا يا قلبي، يا زهرة في خيالي، نسم علينا الهوي، ميدلي ل عبدالحليم حافظ، حلوة يابلدي، سهر الليالي، وصفولي الصبر».

يذكر أن ياسمين الحربي التحقت بمعهد الكونسرفتوار في السابعة من عمرها، ودرست الموسيقى الكلاسيكية وتخصصت في العزف على آلة الهارب، وقد قدمت العديد من الحفلات في مختلف المواقع الثقافية في مصر ولاقت استحسان الجمهور والنقاد.