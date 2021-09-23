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«تزامناً مع قرب بدء العام الدراسى الجديد»..«الداخلية» إهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر إحتياجاً

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«تزامناً مع قرب بدء العام الدراسى الجديد»..«الداخلية» إهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر إحتياجاً «تزامناً مع قرب بدء العام الدراسى الجديد»..«الداخلية» إهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر إحتياجاً

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واصلت وزارة الداخلية إطلاق المرحلة التاسعة عشر من مبادرة «كلنا واحد» للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وإهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتزامناً مع قرب بدء العام الدراسى الجديد.

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «مستمرون في فعاليات المرحلة التاسعة عشر من المبادرة على مستوى الجمهورية.. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من المستجد».
واضافت: «يأتى ذلك إتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى»

المصرى اليوم

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