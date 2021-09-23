أخبار عاجلة

لبنان: توقف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت -
الإكوادور.. 29 قتيلا في مواجهات مسلحة داخل سجن -
"الرويلي" يبحث مع قائد أكاديمية الأركان الروسي دعم التعاون العسكري -
"قوى" تتسلم شهادة تسجيلها ضمن أبرز المنصات الحكومية الرقمية -
"البيئة" تتيح الحصول على تراخيص زراعة المحاصيل والحبوب إلكترونيًّا -
الرئيس المصري يجري محادثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي -
"العصيمي" رئيسًا لمركز "الهدا" بالطائف -
"لتبقى": إضاءة "LED" أكثر توفيراً في استهلاك الطاقة وأطول عمراً -
"القحطاني" يكرم "الشمري" أحد أبطال الحد الجنوبي -
لأول مرة فى تاريخ تونس .. تعيين أول امرأة فى منصب رئيس الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نائب وزير الإسكان يلتقي وزيرة التجارة السويدية لبحث التعاون المشترك فى مجال النقل الذكى المستدام بالمدن الجديدة

Print
نائب وزير الإسكان يلتقي وزيرة التجارة السويدية لبحث التعاون المشترك فى مجال النقل الذكى المستدام بالمدن الجديدة نائب وزير الإسكان يلتقي وزيرة التجارة السويدية لبحث التعاون المشترك فى مجال النقل الذكى المستدام بالمدن الجديدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، السيدة آنا هالبيرج، وزيرة التجارة السويدية، والسفير هوكان ايمسجورد، السفير السويدي بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين، وخاصة فى مجال النقل الذكى المستدام بالمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولى وزارة الإسكان.

وأوضح المهندس خالد عباس، أن وزارة الإسكان، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، تعمل على تدعيم تخطيط وتنفيذ وإدارة التنمية العمرانية المستدامة في إقليم القاهرة الكبرى للمشروعات ذات الأولوية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يتضمن أحد مخرجات المشروع تخطيط وتصميم مشروع النقل بالحافلات السريعة "BRT" لخدمة المدن الجديدة، وربطها بنطاقها العمراني لإقليم القاهرة الكبرى، خاصة مع محطات مترو الأنفاق، والمونوريل، والقطار الكهربائي، ومواقف النقل العام الجماعي، حيث تم الانتهاء من إعداداد تصميمات المشروع، وجار الانتهاء من إعداد جميع مستندات الطرح.

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أنه تم إعداد اتفاقية منحة بين الصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد- الصندوق السويدي)، ووزارة الإسكان، لتمويل تكلفة الخدمات الاستشارية لإجراء دراسات بشأن تنفيذ نظام أتوبيسات الحافلات السريعة في القاهرة، وتشمل أيضاً الدراسة، التأسيس لنظام نقل عام متكامل وذكي لاستراتيجية التحويل لمحور النقل الجماعي بالحافلات السريعة بين محافظة الجيزة ومدينة 6 أكتوبر، وتشمل خطة التحول في أنظمة النقل الحالية على مسار الأتوبيس السريع تقنين أوضاعها بهدف تحقيق تكامل وسائل النقل الجماعي الحالية مع مشروع الحافلات السريعة لتعظيم الفائدة من المشروع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصين تعدم 3 قطط لإصابتها بكورونا ..وموجة غضب عارمة على التواصل الاجتماعي

الصين تعدم 3 قطط لإصابتها بكورونا ..وموجة غضب عارمة على التواصل الاجتماعي

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن وزارة الشباب والرياضة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن وزارة الشباب والرياضة

تشكيل لجنة للتفيش المالي والإداري على دور رعاية البنين والبنات بأسوان

تشكيل لجنة للتفيش المالي والإداري على دور رعاية البنين والبنات بأسوان

أكبرها فوز شيريف على ريال مدريد .. تاريخ أكبر المفاجات في دوري أبطال أوروبا

أكبرها فوز شيريف على ريال مدريد .. تاريخ أكبر المفاجات في دوري أبطال أوروبا