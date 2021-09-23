«بيت المسرح» يشارك في فعاليات «المهرجان القومي» بـ ٥ عروض

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قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ان بيت المسرح يشارك ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ١٤ بـ ٥ عروض مسرحية من إنتاجه هذا العام وهي «جنة هنا» من إنتاج فرقة مسرح الغد، «أحدب نوتردام» من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، «فريدة» من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، «Dogs» من إنتاج فرقة مسرح الشباب، «قاع» من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، حيث تقدم العروض لليلتي عرض بالمجان .

و أضاف «مختار» ان العروض تم اختياراتها من خلال لجنة اختيار مستقاة من مسرحيين متخصصين، راعت في اختياراتها التميز والتنوع ما بين الانماط المسرحية والأجيال المختلفة، والتمثيل المشرف للبيت الفني للمسرح .

وقد وجه «مختار» الشكر والتقدير العميق لجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح من فنانين وفنيين وإداريين لمجهوداتهم الكبيرة في ظهور جميع عروض البيت الفني للمسرح بهذا المستوى المشرف، رغم ظروف الجائحة والاجراءات الاحترازية.