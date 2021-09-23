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اليوم الوطني للمملكة العربية .. أغنية تكسر حاجز الـ4 مليون مشاهدة

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اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية .. أغنية تكسر حاجز الـ4 مليون مشاهدة اليوم الوطني للمملكة العربية .. أغنية تكسر حاجز الـ4 مليون مشاهدة

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طرحت إحدى الشركات أغنية وطنية جديدة بعنوان «ايش معنى وطن» وذلك لمناسبة اليوم الوطني السعودي 91 .

الأغنية من كلمات الشاعر الصلال وألحان شخص وتوزيع يعقوب، وهي من غناء معاذ بقنة وسما .


ويقول مطلعها: #ايش_معنى_وطن

معنى حبٌ لا يقدّر بِثَمن

ايش معنى وطن؟

معنى اجمل شي في هذا الزمن

معنى

نزرع

نبني

نحمي ارضنا من كٌل مِحَن

معنى نرسم له معاني

باجمل واعذب لحن

..

يعني لأجل المملكة

نعطي كل شي نملكه

حتى نبض قلوبنا

تنبض باسم الوطن

وطن.. وطن.. وطن.. وطن!
ويقول مطلعها: #ايش_معنى_وطن

معنى حبٌ لا يقدّر بِثَمن

ايش معنى وطن؟

معنى اجمل شي في هذا الزمن

معنى

نزرع

نبني

نحمي ارضنا من كٌل مِحَن

معنى نرسم له معاني

باجمل واعذب لحن

..

يعني لأجل المملكة

نعطي كل شي نملكه

حتى نبض قلوبنا

تنبض باسم الوطن

المصرى اليوم

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