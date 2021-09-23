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أحمد حجازي يشارك في احتفالات اليوم الوطني السعودي

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أحمد حجازي يشارك في احتفالات اليوم الوطني السعودي أحمد حجازي يشارك في احتفالات اليوم الوطني السعودي

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هنأ أحمد حجازي مدافع المصري الأول لكرة القدم وفريق اتحاد جدة السعودي، شعب المملكة العربية وقيادته بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وكتب أحمد حجازي عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر اليوم الخميس: «أهنئ الشعب السعودي وقيادته بمناسبه #اليوم_الوطني_السعودي ..كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة».

وتحتفل المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 23 سبتمبر باليوم الوطني للمملكة.

ويقدم أحمد حجازي أداء لافتاً مع فريق اتحاد جدة السعودي منذ انضمامه لصفوفه قبل موسمين قادماً من الدوري الإنجليزي حيث كان يلعب رفقة فريق وست بروميتش ألبيون.

وبات أحمد حجازي عنصراً لا غنى عنه في تشكيلة النمور السعودية وأحد اللاعبين الذين يكن لهم الجمهور الاتحادي الاحترام والتقدير.

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب الأول لكرة القدم اسم أحمد حجازي ضمن قائمة المحترفين التي استدعاها لمباراتي ليبيا في تصفيات 2022 في قطر.

المصرى اليوم

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