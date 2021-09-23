أخبار عاجلة

الصين تعدم 3 قطط لإصابتها بكورونا ..وموجة غضب عارمة على التواصل الاجتماعي -
السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن وزارة الشباب والرياضة -
تشكيل لجنة للتفيش المالي والإداري على دور رعاية البنين والبنات بأسوان -
أكبرها فوز شيريف على ريال مدريد .. تاريخ أكبر المفاجات في دوري أبطال أوروبا -
رئيس الوزراء الجزائري يعطي إشارة انطلاق إنتاج أول دفعة من لقاح «كورونافاك» -
تعرف على خريطة القنوات المتخصصة للاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة -
ندوة «المسرح الشعري والكوميدي والتراجيدي» لدى الكاتب المصري في المهرجان القومي للمسرح -
أسعار النفط والغاز.. تقلبات أسواق واحتكار وأيديولوجيا -
انخفاض الحرارة بشكل عام وتكون الضباب على سواحل الشرقية -
عاجل ⛔️ الحكومة تحدد موعد وحالات وشروط تعليق الدراسة بسبب كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إزالة ١٤٥ حالة تعد ضمن الموجة الـ١٨ بالشرقية

Print
إزالة ١٤٥ حالة تعد ضمن الموجة الـ١٨ بالشرقية إزالة ١٤٥ حالة تعد ضمن الموجة الـ١٨ بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ،تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، لإسترداد حق الدولة والشعب خلال الموجه الـ ١٨، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إسترداد أراضي أملاك الدولة ،والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بتنفيذ إزالة ٢٥ حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة ٢ فدان و١١ قيراط و٦ سهم زراعة، كما تم إزالة ١٢٠ حاله تعدي بالبناء المخالف بمساحة ١٦ ألف و٤١٢ متر بمراكز «أولاد صقر- ههيا- الزقازيق- كفر صقر- فاقوس- أبوكبير- منيا القمح- ديرب نجم- بلبيس- الابراهيمية»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ،والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في ازالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن وزارة الشباب والرياضة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن وزارة الشباب والرياضة

السيسي: مصر ملتزمة بمسار مفاوضات سد النهضة.. وعلى المجتمع الدولي القيام بدور مؤثر لحلها

السيسي: مصر ملتزمة بمسار مفاوضات سد النهضة.. وعلى المجتمع الدولي القيام بدور مؤثر لحلها

محافظ جنوب سيناء يشكر السيسي على توجيهاته بالتطوير الشامل لمنطقة الرويسات

محافظ جنوب سيناء يشكر السيسي على توجيهاته بالتطوير الشامل لمنطقة الرويسات

غريب: كنت السبب في عودة الجماهير والرئيس السيسي كرمني

غريب: كنت السبب في عودة الجماهير والرئيس السيسي كرمني