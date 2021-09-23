إزالة ١٤٥ حالة تعد ضمن الموجة الـ١٨ بالشرقية

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ،تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، لإسترداد حق الدولة والشعب خلال الموجه الـ ١٨، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إسترداد أراضي أملاك الدولة ،والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بتنفيذ إزالة ٢٥ حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة ٢ فدان و١١ قيراط و٦ سهم زراعة، كما تم إزالة ١٢٠ حاله تعدي بالبناء المخالف بمساحة ١٦ ألف و٤١٢ متر بمراكز «أولاد صقر- ههيا- الزقازيق- كفر صقر- فاقوس- أبوكبير- منيا القمح- ديرب نجم- بلبيس- الابراهيمية»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ،والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في ازالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.