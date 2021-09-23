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وزير الكهرباء : نعمل على زيادة الربط الكهربائي مع دول الجوار

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وزير الكهرباء : نعمل على زيادة الربط الكهربائي مع دول الجوار وزير الكهرباء : نعمل على زيادة الربط الكهربائي مع دول الجوار

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أهمية الربط الكهربائي مع دول الجوار مشيراً إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا ، والسودان ويجرى حالياً العمل على زيادة القدرة المنقولة بين الدولتين والسودان من القدرة الحالية 80 ميجاوت إلى 300 ميجاوات، وإستكمال الخطوات النهائية لمشروعات الربط مع ، بالإضافة إلى الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وأشار شاكر خلال لقاءه مع آنا هابيرج وزيرة التجارة السويدية وهوكان ايمسجارد سفير السويد بالقاهرة والوفد المرافق لهما وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى والتى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.

أشاد وزير الكهرباء بالعلاقة المتميزة بين مصر والسويد والمشاركة الفعالة للجانب السويدى في مشروعات قطاع الكهرباء المصرى ، وأكد على أن الشركات السويدية هى شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء.

وأشار خلال اللقاء إلى الإهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022 .

وأوضح أنه تم خلال اللقاء مناقشة التعاون القائم بين البلدين فى عدد من المجالات ومن بينها تدريب عدد من الشباب المصرى على التكنولوجيات الحديثة فى مجال الشبكات وخاصة الشبكات الذكية والرقمية وشبكات الجهد المستمر ، بالإضافة إلى الإستفادة من خبرات الشركات السويدية لتحقيق التكامل بين الطاقات المتجددة المتغيرة وكذلك الوصول إلى افضل اقتصاديات لمزيج الطاقة بناءاً على الموارد المتاحة. كما تمت أيضاً مناقشة التعاون مع الشركات السويدية على ارض مصر والذى يتضمن فيما يخص قطاع الكهرباء تعزيز الشبكة المصرية الحالية لنقل الكهرباء بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.

المصرى اليوم

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