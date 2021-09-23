«الزراعة»: جولة تفقدية لمتابعة إدارة أصول الدولة في الإسماعيلية وشمال سيناء (صور)

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قام المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة والمسؤول عن ملف الأصول بالوزارة بجولة تفقدية لبعض الأصول بمحافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء، يرافقه الدكتور خالد السلاموني، رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث.

وقال «صالح» في تصريحات صحفية، الخميس، إن هذه الزيارات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة أصول الدولة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها واستغلالها أفضل استغلال لخدمة الوطن والمواطن وبتكليف من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لرفع كفاءة الاستخدام للأصول للاستفادة من الموارد الأرضية واللوجستيات بمختلف المناطق.

وأضاف مستشار وزير الزراعة للمتابعة أن الجولة شملت تفقد مزرعة الزيتون، والتي المقامة على مساحة 16 فدان، بالإضافة إلى تفقد مزرعة مشروع النظم بمحطة بحوث شرق القناة والمقامة على مساحة ٧٥٠ فدان.

وأوضح «صالح»، أن هذه المزارع منزرعة بالمانجو والزيتون والموالح والصوب الزراعية والبرسيم الحجازي، كما تحتوي على معمل لزراعة الأنسجة وثلاجة تبريد للحاصلات الزراعية ومحطة للإنتاج الحيواني بها أبقار وأغنام وجاموس وأرانب.

الزراعة: جولة تفقدية لبعض الأصول بمحافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء

الزراعة: جولة تفقدية لبعض الأصول بمحافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء

الزراعة: جولة تفقدية لبعض الأصول بمحافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء