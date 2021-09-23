شوبير ينتقد الخطيب بسبب عقوبات الجهاز الفني

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انتقد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك بسبب العقوبات التي وقعت على الجهاز الفني عقب خسارة بطولة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش، بنتيجة 3-2 بركلات الجزاء الترجيحية.

وكان الأهلي أكد في بيان له، أن محمود الخطيب باعتباره رئيسا لمجلس الإدارة والمشرف على قطاع كرة القدم قرر خصم مبلغ 300 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، كما تم خصم نفس المبلغ من من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفني، بالإضافة إلى خصم نسبة من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم، وذلك بعد خسارة بطولة السوبر.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية: «مندهش جدًا من الإعلان عن عقوبة الجهاز الفني والإداري في الإعلام، هذه أول مرة تعلن عقوبة على الجهاز الفني في الاعلام».

وأضاف: «كان من الأفضل أن تكون العقوبات في الغرف المغلقة وليس في الاعلام، لأن بذلك الجهاز يفقد هيبته أمام اللاعبين».

وتابع: «هناك حالة من العصبية، داخل الأهلي في الفترة الحالية، أتمنى أن يكون هناك شئ من الهدوء، لتخطي تلك الأزمة سريعًا».