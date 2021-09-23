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انتشر في الساعات الاخيرة فيديو مسرب لمدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم ضياء السيد تم تسريبه أثناء كواليس استضافته في إحدى القنوات الفضائية، وتطرق خلاله إلى الحديث عن عدم ضم محمود عبدالرازق شيكابالا لصفوف المنتخب بالإضافة إلى الحديث عن تجديد أشرف بن شرقي مع الزمالك.

وفي بداية الفيديو الذي رفضت «المصري اليوم» نشره، كان ضياء السيد مدرب منتخب مصر ضيفا على أحد البرامج وخلال فترة الإعداد لتسجيل البرنامج مازحه فريق الإعداد بسؤال عن انضمام شيكابالا لصفوف المنتخب ورد قائلًا: «شيكابالا ولا هيهوب من المنتخب».

وفي سؤال آخر عن جماهير الزمالك وهل ستنسى عبارة «القاضية ممكن» رد: «دي القاضية لبست»، في إشارة إلى العبارة الشهيرة التي باتت ملاصقة لهدف محمد مجدي ففشة في نهائي دوري أبطال افريقيا بين الأهلي والزمالك.

وعن تجديد المغربي أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك علق ضياء السيد قائلًا: «ماسك الزمالك من دراعهم وعايز يحط شرط جزائي 500 ألف دولار وبعد كدة يمشي في أي وقت.. لازم الشرط ده يكون بعد أول موسم ومقابل 2 مليون دولار ليحصل الزمالك على استفادة مالية في حالة وجود أي عرض».

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ضياء السيد - صورة أرشيفية

وكان ضياء السيد قد تولى منصب المدرب العام لمنتخب مصر وذلك بعدما قررت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد إقالة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري، وتعيين جهاز جديد يقوده البرتغالي كارلوس كيروش بمعاونه ضياء السيد ومحمد شوقي وعصام الحضري ووائل جمعة.