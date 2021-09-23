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ضبط تشكيل عصابي تخصص في تقليد وترويج العملات المالية بالقاهرة

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ضبط تشكيل عصابي تخصص في تقليد وترويج العملات المالية بالقاهرة ضبط تشكيل عصابي تخصص في تقليد وترويج العملات المالية بالقاهرة

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تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اليوم الخميس، من ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، حال تواجدهم بمنطقة سوق الجمعة بدائرة القسم وبحوزتهم مبالغ مالية لعملات محلية «مقلدة».

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد ترويجها، وأقروا بتحصلهم عليها من شخصين، لهما معلومات جنائية، بتقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالي «مقلد»، وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ترويج العملات المالية المقلدة بالاشتراك مع شخصين آخرين، تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية مقلدة وكمية من مخدر الحشيش، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأوراق المالية المقلدة بقصد ترويجها بين المواطنين.

المصرى اليوم

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