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«مكافحة المخدرات» تشن حملات مكثفة على المحافظات وتواصل تطهير «السحر والجمال»

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«مكافحة المخدرات» تشن حملات مكثفة على المحافظات وتواصل تطهير «السحر والجمال» «مكافحة المخدرات» تشن حملات مكثفة على المحافظات وتواصل تطهير «السحر والجمال»

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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط ضبط كميات من مخدرى «الهيدرو والحشيش والبودر وأقراص مخدرة ومبلغ مالى و2 هاتف محمول وسلاح أبيض وميزان مع شخصين لأحدهما معلومات جنائية.

وفي القليوبية تم ضبط كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول مع أحد الأشخاص، كما تم ضبط كمية من مخدر الهيروين ودراجة نارية ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض وميزان حساس مع أحد الأشخاص له معلومات جنائية في الغربية، كما تم ضبط كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول مع أحد الأشخاص له معلومات جنائية في البحيرة.

وفي بورسعيد ضبط كمية من مخدر الإستروكس ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض مع أحد الأشخاص له معلومات جنائية، كما واصلت ملاحقة العناصر الإجرامية ببؤرة «السحر والجمال»، حيث تم ضبط كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول مع أحد العناصر الإجرامية وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمواجهة المتهمين بالمضبوطات إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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