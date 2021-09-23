ضبط 5 طن مربى فاسدة فى منيا البصل

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تمكنت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، من خلال كثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات خلال 24 ساعة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، منها فى مجال النقل والمواصلات تم ضبط المدير المسئول عن مصنع لتصنيع وتعبئة المربى فى مينا البصل لقيامه بتصنيع المربى غير مطابقة للمواصفات القياسية ، مُستخدماً مستلزمات إنتاج غير صالحة للإستهلاك الآدمى وطرح منتجاته للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين ، وتم ضبط كمية قدرها (5 طن من مستلزمات المربى) غير صالحة للإستهلاك الأدمى.