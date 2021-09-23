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ضبط 600 كن أسمدة زراعية مغشوشة

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ضبط 600 كن أسمدة زراعية مغشوشة ضبط 600 كن أسمدة زراعية مغشوشة

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رصد قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن ومتاجر عشوائية فى مجال إنتاج المستلزمات الزراعية المغشوشة والمقلدة والتى تنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر والتى تفتقد للإشتراطات الصحية والمعايير البيئية بنطاق محافظتى القليوبية والبحيرة .

تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط (4 مصانع – 3 مخازن – متجر – 3 شركات) عشوائية وبدون ترخيص والمديرون المسئولون عنها، حيث يتم خلالها إنتاج وتعبئة (منتجات الألبان - المخللات - تصنيع الحلويات الجافة "حلوى المولد النبوى" - الأعلاف - الأسمدة - المخصبات الزراعية) ، تمهيداً لطرحها فـى الأسواق ، حيث بلغ إجمالى المضبوطات ( 655,8 طن أسمدة ومخصبات زراعية - 1طن و45338 عبوة

المصرى اليوم

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