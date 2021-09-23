ضبط متهم بالاتجار بالمخدرات بحوزته «هيدرو وهيروين» في الشرقية

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية وبحوزته مواد مخدرة بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة مركز شرطة الزقازيق مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمحيط سكنه وبحوزته فرد محلي وطلقة، و53 لفافة من نبات الهيدرو المخدر، وكمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامي.