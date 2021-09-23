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«الداخلية»: ضبط عناصر تشكيل عصابى بأسيوط تخصص في الإتجار ب«المخدرات والسلاح»

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«الداخلية»: ضبط عناصر تشكيل عصابى بأسيوط تخصص في الإتجار ب«المخدرات والسلاح» «الداخلية»: ضبط عناصر تشكيل عصابى بأسيوط تخصص في الإتجار ب«المخدرات والسلاح»

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أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط عناصر تشكيل عصابى بأسيوط، تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وتولت النيابة التحقيق.
قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) وبمشاركة قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن أسيوط نشاط تشكيل عصابى مكون من عدة عناصر إجرامية تخصصوا في إدارة إحدى البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بدائرة مركز شرطة ديروط للإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وتم ضبطهم وتبين أنهم 7عناصر إجرامية «لإربعة منهم معلومات جنائية» وبحوزتهم (كمية من مخدرى الهيروين والأيس وفرد محلى الصنع وفرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى و6 هواتف محمولة وميزان ومركبة «توك توك» دون لوحات، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية» .

المصرى اليوم

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