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موسم الأمطار خطر يواجه فورمولا 1.. تعرف على طرق حماية السيارات

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موسم الأمطار خطر يواجه فورمولا 1.. تعرف على طرق حماية السيارات موسم الأمطار خطر يواجه فورمولا 1.. تعرف على طرق حماية السيارات

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فورمولا 1 تتميز بالشغف والإثارة والمتعة لكل من يشاهدها، فهي واحدة من الأحداث الرياضية الأكثر انتشارًا منذ عام 1950، ويدير هذه الرياضة الاتحاد الدولي للسيارات.

يرجع تاريخ الفورملا 1 إلى سباق السيارات في أوروبا في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، وقد بدأ في عام 1946م، بتوحيد القواعد التي سعت إليها اللجنة الدولية للرياضة (ITUC) التابعة للاتحاد الدولي لسيارات (FIA)، تحت اسم International Racing Formula A، والتي سيتم اختصارها إلى الفورمولا A، ثم Formula 1 من عام 1949م.

في عام 1950، تم إنشاء بطولة العالم للفورمولا 1، ثم الكأس من الشركات المصنعة في عام 1958م، يرتبط تاريخ هذا التخصص ارتباطًا وثيقًا بأداء السيارات وتطور اللوائح الفنية التي تنظم المسابقات. وعلى الرغم من أن الفوز في بطولة العالم لا يزال هو الهدف الرئيسي، فقد جرت العديد من سباقات الفورمولا 1 دون أن تكون جزءًا من بطولة العالم. فإن آخر مسابقة تم التنافس عليها في براندز هاتش، كانت في عام 1983م. كما أقيمت بطولات وطنية في جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة في الستينيات والسبعينيات.

وتستعرض «المصري اليوم» أبرز المشاكل التي تواجه فورمولا 1 في موسم الأمطار:

في نهاية عام 1968م، توقف الموسم عدة مرات بسبب المطر، بعد ذلك تم اكتشاف حل آخر من قبل العديد من الفرق (لوتس، ماترا، ماكلارين)، وتم تصميم المقعد الفردي ذو الدفع الرباعي من أجل توزيع الطاقة بين المحاور الأمامية والخلفية. بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهها المهندسين في تطوير مثل هذه المقاعد الفردية والوزن الزائد المتولد أدى إلى تخليهم عن هذا المسار وتطوير الجنيحات، وهذه حلول ثانوية حيث يتم تزويد السيارات بأجنحة عالية تطفو في المقدمة إلى الوراء.

المصرى اليوم

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