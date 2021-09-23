تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم

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أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى يوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 734 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الإجمالية 230 مليونا وما يقارب من 923 ألف إصابة، تعافى منهم 207 ملايين ونحو 620 ألف مريض.

وتواصل جائحة «كورونا» تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم يوم الأربعاء، 530 ألف و379 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9،324 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اميركا (2،228 وفاة)، والبرازيل (839 وفاة)، وروسيا (817 وفاة)، والمكسيك (815 وفاة)، وماليزيا (487 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (133،620 إصابة)، والبرازيل (36،473 إصابة)، وبريطانيا (34،460 إصابة)، والهند (31،957 إصابة)، وتركيا (28،168 إصابة)، فيما لا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (699،748 وفاة)، والبرازيل (592،357 وفاة)، والهند (446،080 وفاة)، والمكسيك (273،391 وفاة)، وروسيا (200،625 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (43،404،877 إصابة)، والهند (33،563،421 إصابة)، والبرازيل (21،283,567 إصابة)، وبريطانيا (7,530,103 إصابات)، وروسيا (7,333,557 إصابة).