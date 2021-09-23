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«المحامين»: افتتاح معهد محاماة بني سويف السبت المقبل

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«المحامين»: افتتاح معهد محاماة بني سويف السبت المقبل «المحامين»: افتتاح معهد محاماة بني سويف السبت المقبل

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أعلنت نقابة المحامين، عن افتتاح النقابة الفرعية ببني سويف برئاسة طارق عبدالعظيم، نقيب الفرعية، الدورة الثالثة لمعهد المحاماة بالنقابة، يوم السبت المقبل، بمنتجع جوي سيتي، بشرق النيل ببني سويف، بحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، وشيوخ المهنة.

وقال طارق عبدالعظيم، نقيب الفرعية، إن المحاضرات ستعقد بنادي المحامين ببني سويف، وسيقسم أعداد المحامين على ثلاث مجموعات كل مجموعة يومين في الأسبوع، وذلك نظرا لعدم استيعاب القاعة بالنادي لهذا العدد نتيجة كثرة المسجلين بالدورة الثالثة بسبب عدم انتظام المعهد بالنقابة منذ عام ونصف.

المصرى اليوم

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