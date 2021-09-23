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شادو وبودر وأقراص.. القبض على تاجر مخدرات استعان بربة منزل للترويج في القليوبية

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شادو وبودر وأقراص.. القبض على تاجر مخدرات استعان بربة منزل للترويج في القليوبية شادو وبودر وأقراص.. القبض على تاجر مخدرات استعان بربة منزل للترويج في القليوبية

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، من ضبط شخصين بالقليوبية، بحوزتهما كمية من المواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وربة منزل، مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذان من دائرة مركز شرطة الخانكة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدري الشادو والبودر، وعدد من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

المصرى اليوم

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