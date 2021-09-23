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انتحار شاب لمروره بأزمة مالية في القناطر الخيرية

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انتحار شاب لمروره بأزمة مالية في القناطر الخيرية انتحار شاب لمروره بأزمة مالية في القناطر الخيرية

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تخلص شاب من حياتة للأبد وقام بالإنتحار بإلقاء نفسة وأعلى سطح مدرسة بقرية تابعة لمركز شرطة القناطر الخيرية لمروره بأزمة مالية وخلافات زوجية مما أدى إلى مصرعه في الحال تم نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز القناطر الخيرية يفيد ببلاغ بانتحار شخص من أعلى مدرسة في إحدى قرى المركز

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لشخص يدعى «ن ح.ع» 29 سنة، حيث قام بالصعود سطح المدرسة وألقى بنفسه من الطابق الخامس وسقط مابين المبنى وسور المدرسة وأدى إلى مصرعه في الحال

وبتكثيف جهود البحث تبين أن المتوفى متزوج ومروره بأزمة مالية تسببت في خلافات زوجية وتركت زوجته المسكن منذ 6 شهور تم نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق

المصرى اليوم

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