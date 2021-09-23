«الشعب الجمهوري»: إقامة معرض «أهلا مدارس» يخفف العبء عن المواطنين

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قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن إقامة الحكومة متمثلة في وزارة التموين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والاتحاد العام للغرف التجارية، معارض «أهلا مدارس» في كافة محافظات الجمهورية، يساهم في تخفيف العبء على المواطنين في توفير احتياجات أبنائهم.

وأكد أبوهميلة، أن الحكومة حرصت على أن يتوافر بمعرض «أهلا مدارس» كافة الأدوات المدرسية من كشاكيل واقلام وحقائب مدرسية وزي مدرسي وأحذية وغيرها من احتياجات الطلاب بأسعار الجملة بخصم يصل من 20 إلى 50 % في بعض المنتجات، هذا بالإضافة إلى المطهرات والكمامات والأغذية المدرسية من معلبات وغيرها.

أوضح أبوهميلة، أن هذه المعارض لها أهميتين أولها توفير احتياجات المدارس للمواطنين بأسعار تقارب الجملة للتخفيف عن كاهلهم وتخفيف العبء عنهم كنوع من الدعم الحكومي، إضافة إلى أن هذه المعارض أيضا تعتبر تسويقا جيدا للمنتجات المحلية وترويجا لها لبيع منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى جودة المنتجات التي تباع في المعرض لوجود إشراف عليها من قبل التموين وحماية المستهلك.

ولفت أبوهميلة، أنه يتمنى لو تتوافر في كل محافظة أكثر من معرض «أهلا مدارس» بحيث يكون معرض في شمال المحافظة وآخر في جنوبها خاصة المحافظات الكبيرة حتى يستفيد منها الكثير من المواطنين وبالأخص مواطني الطبقات المتوسطة والفقيرة.