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تعاون مشترك بين اتحاد الإذاعات الإسلامية والمتحدة للخدمات الإعلامية

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تعاون مشترك بين اتحاد الإذاعات الإسلامية والمتحدة للخدمات الإعلامية تعاون مشترك بين اتحاد الإذاعات الإسلامية والمتحدة للخدمات الإعلامية

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التقي الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الاسلامية والوفد المرافق له والذي يضم الاستاذ احمد مرتضي مدير البرامج بالاتحاد بالمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمكتبه.

وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز التعاون والتواصل والتدريب في كافة الأنشطة الإعلامية والبرامجية بين اتحاد الإذاعات الإسلامية والشركة المتحدة، للاستفادة من الخبرة الكبيرة لدي الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية في العديد من المجالات والاعداد لبروتوكول بينهما يشمل اوجه التعاون بين الاتحاد والشركه المتحدة.

المصرى اليوم

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